Ministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles Fortele, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on võimalik lennundusohutusest tulenevalt otselende piirata, kui see on kooskõlas EL-i soovitustega. Eesti tegi seda möödunud aastal, kui piiras kõrge koroona haigestumisriskiga riikidega lennuliiklust. Piirang lõppes selle aastaga, kuna ka soovitust ei pikendatud.