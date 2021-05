Eile kella 22 paiku maandus Vilniuse lennujaamas Ryanairi lennuk reisijate ja meeskonnaliikmetega, mille õhurännak Kreekast Leedusse ootamatult pikaks osutus.

Valgevene valitsus sundis lennuki pärastlõunal oma territooriumil maanduma, et vahistada võimude suhtes väga kriitiline ajakirjanik Roman Protasevitš.

Kuidas selline asi tehniliselt välja näeb? On see üldse seaduslik? Forte küsimustele sel teemal andis vastuseid Xfly kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.