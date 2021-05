Garaažist välja: uus Renault Arkana – kena ja kõrgele tõstetud kupee

Kupeele omaselt on autol karjas katuseprofiil, mille stiili aitavad edasi kanda sama tunnetusega esi- ja taga tulede komplektid ning esiosa õhuavad ja jõuliselt esile toodud rattakoopad. Kliirens on masinal tõesti kõrge - 20 cm -, rattad all on 18- tollised ning visuaalselt (küljeliistud, põhjajoon) ja ka tegelikult on just auto tagumine pool veel eriti kõrgele tõstetud.