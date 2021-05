Eesti vanainimeste kontodelt varastatud raha kadus anonüümsust pakkuvate makseteenuste sohu

Juhtumeid on aasta algusest tänaseks kogunenud ligi 120 ning kasutusel on petuskeem, kus vene keelt rääkivad kelmid esitlevad end Swedbanki, SEB või LHV töötajatena ja väidavad, et inimese kontol on kahtlasi tehinguid tehtud. Ettekäändel, et pank saaks aidata, küsivad kelmid pangakontole sisselogimiseks kasutajatunnust ja isikukoodi ning paluvad seejärel Smart-ID mobiilirakenduses sisestada oma PIN-koodid.

Seejärel kannavad kelmid raha ohvri pangakontolt välja ning teevad seda kõike kokkuvõttes nii osavalt, et siiamaani pole telekomiettevõtted suutnud tuvastada kurjategijate kasutatud telefoninumbrite omanikke, pangad seda, kuhu ja kellele raha on liikunud, ning ka politsei pole ühtegi möödunud aasta juulist selle skeemi abil tegutsema asunud pättidest tabanud.

Esiteks telefoninumbritest. Võiks ju eeldada, et igal lauatelefoni numbril on tuvastatav omanik ning kui ka on tankiste kasutatud, siis vähemalt on teoreetiline võimalus neid pitsitades abil pettuse organiseerijateni jõuda.

Aga ei, kelmid kasutavad anonüümust pakkuvat privaatse virtuaalnumbri teenust, mis lubavad vastuvõtjale kuvada mis iganes telefoninumbrit. Tihti tagasi helistada sellele numbrile ei saa või vastab asjasse mittepuutuv inimene, kelle numbrit selleks puhuks kuvati.

Praktika näitab, et säärased petukõned tehakse välismaalt, kus kurjategijad on maskeerinud oma numbri justkui Eesti numbriks ning selliste kõnede päritolu ei suuda tuvastada ka Telia Eesti. „Küll oleme koostöös mõnede Eesti firmadega - näiteks pankadega - sulgenud võimaluse välismaalt nende telefoninumbreid kasutades kõnesid teha," rääkis Fortele Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

See tähendab, et pätid ei saa enam valida Eesti klientidele helistamiseks näiteks Eesti pankade tuntud üldnumbreid, küll aga on nad läinud seda teed, et kuvavad küll sama numbrit, aga suunakood ees on näiteks Saksa oma.