Karbist välja: Xiaomi Redmi Note10 5G – ka odav telefon võib olla 5G

Ekraan on seadmel suur - 6,5 tolli. Resolutsioon on FHD+ kvaliteediga ehk 2400x1080 ning värskendussagedusega 60 või 90 Hz (saab ise muuta, esimene valik võtab oluliselt vähem akut), olemas on ka lugemisrežiim. Mida aga ei ole, on „alati sees" lukustusekraan - nii et kellaaja ja äppide märguannete vaatamiseks tuleb seadme ekraanil koputada või see kätte võtta. Kasulikku pinda on ekraanil 83%, ehk väikesed mustad ääred on olemas ja sälk ekraani ülaosas ka. Kuvasuhe on ligikaudu 20:9.