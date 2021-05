Garaažist välja: BMW esimene elektrimaastur iX3 jõudis Eestisse ja see on võimas

Auto sõiduulatusega on ka nii, et ta pakub ilmast ja eelnevastest sõitudest lähtuvalt tegelikult alati väiksemat numbrit, kui reaalselt alles jääb. Nii juhtus mul proovisõidu ajal, et kui olin Haaberstist läbi linna Maardusse jõudnud, siis näitas tabloo mulle, et oleksin nagu läbinud vaid 2 kilomeetrit (tegeliku 40 km asemel).

Püsikiirusehoidja on muidugi adaptiivne ja seda kuni seiskumiseni välja. Kui eessõitja eest ära keerab, siis lastakse ta kaamerate vaateväljast suhteliselt „valutult" vabaks ja sõit jätkub suurema pidurdamiseta. Auto jälgib eesolevat liiklust ka ilma, et püsikiirusehoidja oleks sisse lülitatud - see, et su istme all oleva masin automaatselt aeglustab ees olevat sõidukit märgates, on uute autode puhul juba nii loomulik ja sõltuvust tekitav omadus, et ilma selleta ei tahaks autot omadagi.