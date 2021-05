Ameerika teine epideemia: San Franciscos suri mullu kaks korda rohkem inimesi üledoosi kui koroona tõttu

Forte on kirjutanud, kuidas Jaapanis on enesetappude arv palju suurem probleem kui COVID-19 tõttu surnute oma. Seekordne näide on maailmakaardi teisest otsast, USAst San Franciscost.

The Economist kinnitab, et mullu ehk esimesel pandeemia-aastal suri San Franciscos narkootiliste ainete üledooside tõttu üle kahe korra rohkem inimesi kui COVID-19 tagajärjel. Narkosurmad, mida väljaanne on tabavalt nimetanud "Ameerika teiseks epideemiaks", on seal tõsine murekoht.

Sealse rahvatervise instituudi CDC esialgsetel andmetel suri ajavahemikus 2019. aasta oktoobrist 2020. aasta oktoobrini narkoüledooside tõttu 90 000 ameeriklast, mis ületab eelnevat 12 kuud 30% võrra. Neist suurem osa ehk ümmarguselt 55 000 inimest hankis surmava üledoosi sünteetilistest opioidest nagu fentanüül (samade ajavahemike võrdluses 57% rohkem kui enne).

Enesetappude arvu kasvuga on seotud ka pandeemia. Majandussurutis ja sotsiaalse eraldatuse nõue mõjub raskelt paljudele hoolimata sellest, kas nad elavad üksi või mitte. Rohkem inimesi on hakanud ka narkootikume üksi tarbima või üledoosi puhul abita jäänud, sest kliinikud olid suletud või ei suutnud rohkem abivajajaid teenindada.

San Franciscos suri narkoüledooside tõttu mullu kaks korda rohkem inimesi kui aasta enne seda. Fentanüüli leiti nende verest ligi 73% juhtudest ehk sisuliselt kolmel juhul neljast.

Huvitaval kombel ei selgu Economisti artiklist San Francisco mulluste narkosurmade täpne arv, kuigi see on keskne teema. Eraldi allikas ütleb, et narkoüledoosi tõttu suri linnas 697 inimest, COVID-19 tõttu aga 257.

Õnneks võimulolijad ei ignoreeri probleemi. USA president Joe Bideni valitsus lasi märtsis käiku Ameerika päästmise plaani (American Rescue Plan), mis eraldas rahva vaimse tervise edendamiseks ja narkotarvitajate aitamiseks ligi neli miljardit dollarit ehk 3,27 miljardit eurot.

Ka muutis valitsus kergemaks apteegist retseptiga buprenorfiini hankimise – toimeaine, mis mõjub valuvaigistina ja on kasutusel ka opioidi-sõltuvuse ravis.

Selle loo tippimise ajal on USAs tehtud üle 33,8 miljoni positiivse koroonatesti ja COVID-19 haiguse tõttu surnud veidi üle 602 000 inimese. Mõlemaid arvuliselt rohkem kui üheski teises riigis.