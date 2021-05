Miks vähirakud nii palju energiat raiskavad? Vastus võib aidata leida uusi vähiravimeid

Rinnavähi rakud suurendatuna (Foto: Wikimedia Commons / USA riiklik vähiinstituut, dr Cecil Fox)

1920. aastate Saksamaal avastas keemik Otto Warburg, et vähirakud ei omasta suhkrut samamoodi, nagu terved rakud seda enamasti teevad. Sellest peale on uuritud, miks rakendavad vähirakud alternatiivset ainevahetusrada, mis on palju vähem tõhus.