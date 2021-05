INTERVJUU | Vastutav asekantsler Kalle Killar: mis juhtus vaktsineerimisele pääsemisega?

Digulugu.ee keskkonda pääsemiseks tekkisid suured järjekorrad eelmise nädala teisel poolel, kui sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise töörühm alandas üha kasvava hooga vaktsineerimisele lubatavate inimeste vanuse alampiiri. Kui vaktsineerimise lõpuks sel nädalal kõigile avati, siis kujunes Digiloole ligipääs juba vähemalt poole päeva pikkuseks ootamiseks. Inimesed ei saanud aegu broneerida eriarstidele, näha uuringute ja ka koroonatestide vastuseid ning luua QR-koodi põhiseid vaktsineerimispasse.

Kalle Killari sõnul tehti IT-poolel tegelikult ettevalmistusi massvaktsineerimiseks juba möödunud aasta kevadest, ent vaktsineerimise korraldamise taktika põhimõttelised ja viimase hetke muudatused ei jätnud ikkagi aega selliste masside vastuvõtuks. Digilugu on sarnaselt mitmete teiste e-teenustega 2008. aastal valmis tehtuid süsteem, millesse pole vahepeal just palju panustatud.

Kuna teie kui e-teenuste eest vastutava asekantsleri teadvusesse jõudis esimest korda see, et meil tuleb miljon inimest ära vaktsineerida ja tõenäoliselt tuleb nad siis ka selleeks kuskil registreerida ning oleks aeg hakata tegutsema?

Eks need mõtted olid juba eelmine kevad. Reaalselt me ju nägime, et vaktsiinid tulevad ja meil peab ettevalmistus olema.

Arvestades kõiki muid arendusvajadusi, mis meil oli COVIDi kriisi haldamiseks vaja teha, võtsime vastu otsuse, et me ei hakka eraldiseisvat süsteemi kõrvale tegema, vaid tugineme olemasolevale e-tervise süsteemile.