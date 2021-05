Microsoft saadab oma legendaarse brauseri Internet Explorer pensionile (jah, jälle)

Tehnoloogiauudiseid jälgiv inimene ilmselt nõustub, et Microsoft on IE pensionilesaatmisest – arendamise ja tehnilise toe lõpetamisest – juba teinud midagi iga-aastase traditsiooni taolist.

See traditsioon algas õigupoolest juba aastaid tagasi, kui tootja kuulutas, et opsüsteemi Windows 10 põhibrauseriks saab Edge. Viimati kirjutasime IE "puhkamaminekust" aga möödunud oktoobris .

Kõlab segaselt? Meile ka. Ilmselt tähendab see, et tavakasutaja-Win10 enam pärast 2022. aasta 15. juunit Windows 10 rakendust ei sisalda, kui see opsüsteem hankida ja paigaldada. Võimalik, et mõni Windowsi uuendus kustutab IE sootuks, kui see praegu seadmesse paigaldatud on.