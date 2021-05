VIDEO | Renault' väike luukpära Captur E-tech bensiini või elektriga – mis on pistikhübriidi tasuvusaeg?

Millal tekiks nullpunkt, ehk kui kaua tuleks sõita bensiini ja paralleelselt elektriga, et kahe auto omamise hind tuleks sama?

Kui auto bensiinikulu on 5,9 liitrit 100 km kohta, saab selle summa eest viie aasta jooksul päris mitu kilomeetrit sõita enne kui autode hinnad ühtlustuvad.

Kuniks meenub, et ega elektergi tasuta ole: 0,1 eurot kWh kohta suurendab kahe auto kululõhe veelgi rohkem.

Lühidalt jõudsime selleni, et tasuta elektri korral tuleks viieaastase liisingu korral sõita ainult elektriga 11000 km, et saavutada nullpunkt.

Kui võtta arvesse, et elekter siiski maksab midagi, suurenes see number üle 20 000 km, mis teeb iga päev 55 km ning nädalavahetusel puhates 83 km päevas. Kui ühe laadimisega saab sõita ca 30-40 km, võib see osutuda keeruliseks.