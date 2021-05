Eestis tekkis täna kiiruseületamise eest uut tüüpi karistus: trahvi asemel 45 minutit tee ääres passimist

Rahunemispeatuse kui mõjutusvahendi väljatöötamiseks koguti sisendit ka Eesti autojuhtidelt. Selleks viidi läbi süvaintervjuud 15 autojuhiga ja korraldati küsitlusuuring 392 vastanuga. Autojuhtidelt kogutud sisendi põhjal sai selgeks, et rahunemispeatuse optimaalne ajaline pikkus peaks jääma vahemikku 45-60 minutit - see on piisavalt pikk aeg, et ennetada "kaotatud aja tagasi sõitmist" ja mitte liiga lühike, et näida "kerge pääsemisena".