Pangatöötajapettus laastab üha suurema hooga: kahe päevaga on heausksete inimeste kontosid tühjendatud 80 000 euro võrra

18. mail alustati kriminaalmenetlus selles, et end panga julgeolekutöötajana esitlenud inimene helistas Kohtla-Järvel elavale mehele ja teatas talle, et tema pangakontolt on üritatud raha ära kanda. Olukorra kontrollimiseks palus kelm sisestada SMART-ID paroolid. Mees sisestas koodid ning avastas, et tema kontolt on tehtud ülekanne tundmatule kontole summas 830 eurot.

18. mail alustati Narva politseijaoskonnas kriminaalmenetlus selles, et end pangatöötajana esitlenud inimene helistas 61-aastasele mehele ja palus süsteemi kontrollimise ettekäändel sisestada SMART-ID paroolid. Mees sisestas koodid ning avastas hiljem, et tema kontolt on tehtud ülekanne tundmatule kontole summas 5000 eurot.

Aprilli alguses vaatas 84-aastane naine internetis venekeelset sarja „Quantum system," mille saatejuht Jevgeni rääkis, et tal on meeskond, kes teenib raha finantsturgudel ning hetkel on see meeskond laienemas. Kui saade lõppes helistati naisele tundmatult numbrilt, helistaja Nikolai tutvustas end Jevgeni alluvana ja teatas, et ta otsib oma investeerimise meeskonda uut liiget. Naine nõustus pakkumisega. Aprilli vältel tegi naine Nikolai abistamisel Anyconnect tarkvara kaudu viis pangaülekannet, kokku summas 25 549 eurot.

17. mail helistas 65-aastasele naisele väidetav Swedbanki töötaja, kes ütles, et tema internetipank läheb lukku ja raha võib arvelt kaduda, kui ta ei logi sisse oma internetipanka. Naine ehmatas sellise teate peale ära ja tegi täpselt nii nagu helistaja palus. Pärast seda selgus, et naise kontolt oli kadunud 800 eurot.

Möödunud aasta juulis esimesi märke näidanud pettus jaguneb üldjoontes kahe skeemi vahel. Ühel juhul teatavad vene keelt rääkivad ja end pangatöötajatena esitlevad kelmid, et neil on vaja kahtlaste tehingute peatamiseks inimeste Smart-ID või Mobiil-ID koode või tuleb ohvritel mobiili paigaldada mõni programm. Teisel juhul esitletakse end investeerimisnõustajatena ja palutakse samuti teatud programmide paigaldamist, mis tegelikkuses annavad kurjategijatele ligipääsu ohvri seadmetele.

5. mail helistati 39-aastasele mehele ja teatati, et tema nimele on tehtud arve, kus on raha ja mida on võimalik välja võtta. Selle saamiseks paluti telefonile tõmmata programm ja seejärel maksta 2000 eurot. Hiljem avastas mees, et tema nimele on võetud kaks laenu summas 1300 ja 6500 eurot. Kahju kokku 9800 eurot.

13. mail helistas 60-aastasele naisele suhtlusrakenduse Viber kaudu, tutvustati ennast Swedbanki töötajana ning teatati, et tema kontolt üritatakse varastada raha. Selle tõkestamiseks paluti naise PIN-koodi, et nad saaksid peale panna kaitseprogrammi. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on võetud 9742 eurot.

17. mail helistati naisele suhtlusrakenduse Viber kaudu väidetava Swedbanki töötaja, kes ütles, et tema kontolt üritatakse teha makset. Naiselt paluti tema kasutajatunnust, aga kuna ta seda peast öelda ei osanud, paluti tõmmata telefoni QuickSupport programm, mis aitas avada internetipanga ja naine pidi sisestama oma PIN2-koodi. Pärast märkas naine, et tema kontolt oli edasi kantud 424 eurot.

17. mail alustati menetlus juhtumis, kus seni tuvastama isik on sisenenud ebaseaduslikult 36-aastase mehe Google, Bitpanda ja crypto.com kasutajakontodele ning sooritanud ebaseaduslikult Bitpanda kasutajakontolt tehingu summas 11 049 eurot.

Narva politseijaoskonnas alustati kriminaalmenetlust selles, et naine kasutades ebaseaduslikult mehe isiklikke andmeid ja Smart-ID paroole, võttis mehe nimele laene ja sooritas oste. Kahju on ligikaudu 9000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

17. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et helistati ühele Sillamäe elanikule ja öeldi, et tema kontol on tehtud kahtlaseid tehinguid, mis tuleks kiiresti blokeerida. Selleks paluti mehel sisestada SMART-ID PIN-koodid, mida mees ka tegi. Tegelikult oli tegu kelmiga, kes võttis mehe kontolt 4915 eurot. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.