Kuidas arheoloogid teavad, kus kaevata?

Varem korraldasid arheoloogid väljakaevamisi eelkõige paikades, mida oli tänu ilmsetele nähtavatele tunnustele lihtne leida. Nüüdisajal on aga suurem roll tehnikal — ja kohalike elanike tähelepanekute ärakuulamisel.

Inimtegevuse märkide tuvastamine võib olla lihtne nagu selgelt eristuvatest varemetest mööda jalutamine. Aga see võib ka olla väga keerukas, nõudes laserite, satelliitfotode ja muude kadunud rajatiste tuvastamise tehnikate rakendamist. Õiged oskused ja töövahendid aitavad leida jälgi, mis veel paari aastakümne eest oleksid mätkamatuks jäänud.

Kõige lihtsam ja vanim tuvastusmeetod on lihtne vaatlus, mille käigus otsitakse maastikult jälgi inimtegevusest. Kui asitõendid pole just silmatorkavad — nagu katkiste savipottide killud —, nõuab vihjete lugemine enamasti treenitud pilku, eriti kui minevikujäänused on kattunud puude ja muu taimestikuga.