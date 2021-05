Bugatti Divo, mille värvimine vältas kaks aastat

Ettore Bugatti on kunagi öelnud: “Kui see on millegagi võrreldav, siis pole see enam Bugatti.” Ju ajendasid need sõnad siiski kerespetsialiste ja disainereid mitte alla andma.

Bugatti Divo on juba isegi eriline – “plank” hind on 4,4 miljonit eurot ning sellele lisandub nii lisavarustus kui muud erisoovid. Divosid tehakse vaid 40 tükki ning ükski neist ei saa olema teisega samasugune.

See Divo, mis sai hüüdnimeks Lepatriinu, on eriline selle poolest, et ostja soovis ülitäpset teemantikujunditega geomeetrilist mustrit kontrastse värvilahendusega.

Esialgu autole peale vaadates võib ju mõelda: auto kere on digitaalse failina ülitäpselt olemas, mis see siis ära ei ole mõnes CAD-tarkvaras (arvuti poolt assisteeritud disain) valmis joonestada, šabloonid teha ja katsetada, kuni kõik õigesti välja joondub…

Just selline protsessi algus ka oli, kuid nii banaalselt lihtsaks see ei osutunud. Iga kord, kui CAD-is töö lõpetati ja šabloon füüsilisel kujul välja lasti, ei toiminud muster auto kurvide ja nurkadega. Pärast mitmeid korrektuure oma ala parimate spetsialistide poolt tõdeti, et sellist mustrit ei saa arvutis kahedimensioonilise graafikana valmis teha ning loota, et see kolmedimensioonilise objekti peal õigesti tööle hakkab.

Hoolimata sellest, et väljakutsed osutusid suureks ning allaandmine oli käegakatsutav, Bugatti seda siiski ei teinud. Selle asemel läheneti asjale vanaviisi – käsitööna. Iga teemantikuju suurus ning asukoht on käsitsi tehtud – ja neid on 1600!

Silmas tuleb pidada ka seda, et üks valesti mõõdetud ja asetatud kujund rikuks terve disaini – meie aju hindab korrapära ning see muster töötab just seetõttu. Kõik teemantid peavad üksteise suhtes täiuslikult asetsema, nende suurused kasvavad ja kahanevad lineaarselt. Lisame veel juurde ka kurvidel ja teravikel paiknevad kujundid ning on mõistetav, miks disaini valmimine vältas kaks aastat.