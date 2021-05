Vaktsineerimise töörühma juht vabandab Eesti rahva ees – tagantjärele vaadates otsustaks teisiti

„Palume vabandust nende kasutajate ees, kes peavad ühises järjekorras ootama teiste Patsiendiportaali teenuste kasutamiseks," seisab Marek Seeri avalduses.

Ta tunnistas, et töörühma otsus tekitada digitaalne ooteruum patsiendiportaali, aga mitte digiregistratuuri ette, ei olnud õnnestunud.

„Sellel ajahetkel tundus see hea variant, praegu tagantjärele vaadates otsustaks teisiti," sõnas ta. „Oleme arutanud, kas saaks järjekorralahenduse praegu tõsta ümber patsiendiportaalist digiregistratuuri ette, kuid paraku ei aitaks see hetkemuret lahendada. Selle tegemine võtaks nii kaua aega, et selle valmimiseks oleks meil praegune ummik lahenenud."

Samuti tuleb tema sõnul arvestada, et digiregistratuur on tugevalt läbi põimunud tervishoiuasutuste IT-süsteemidega ja seetõttu kiireid lahendusi ei ole. Digijärjekord tekitati, kuna digilugu.ee on nii väikese koormustaluvusega, et seda pääseb korraga külastama vaid 5000 inimest.

Praegune suur tung ja pikad järjekorrad peaksid lähipäevil Seeri arvates lahenema. Seni saab retsepte vaadata eesti.ee-st, eriarstile aja panna telefoni teel ja koroonatesti tulemust vaadata SYNLABi rakendusest testi.me.

Eesti peamine terviseportaal digilugu.ee on juba mitu päeva tavakasutajatele kättesaamatu, kuna vaktsineerimisele registreerijad on sellele ligipääsu ummistanud riigi loodud digijärjekorras, kus on kohati ootel enam kui 40 000 inimest ja mille pikkuseks on pool päeva. Lahenduse töötas välja sotsiaalministeeriumi IT-üksus TEHIK.

Seega ei saa inimesed aegu broneerida eriarstide juurde, vaadata oma analüüside tulemusi, luua vaktsineerimise QR-koodi põhist digipassi ja kontrollida digiretseptide olemasolu.

Tänasest ei anna keskkond enam kohe avalehel teada ka sellest, mis asutustes on vabu vaktsineerimise aegu – see on tekitanud veelgi asjatut lisajärjekorda. Kõik Harjumaal aegu ootavad inimesed peavad näiteks pärast pikka ooteaega pettuma.