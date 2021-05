108 kosmilist minutit: kuidas esimene inimene läbi raskuste ilmaruumi jõudis

Rahulikku Saratovi öösse lõikub telefonitirin. Kindralpolkovnik Andrei Stutšenko avab silmad ning kobab unisena toru järele. Ta on aga paugupealt ärkvel, kui kuuleb telefonist autoriteetset madalat häält. See on tema ülemus Kremlist. Stutšen­kov taipab kohe, et käsil on midagi tõeliselt ebaharilikku.