KARM VIDEO | Elektritõuksidega juhtunud liiklusõnnetused Tallinnas – reeglina on nad ise süüdi

Nii mitmelgi juhul on tõukerattal olnud rohkem kui üks inimene, või on juht eelnevalt tarvitanud alkoholi.

Politsei tuletab meelde, et kergliikur on elektri jõul ühe inimese vedamiseks ettenähtud istekohata sõiduk ning et ülekäigurajal ei ole kergliikuril eesõigust. Sõidukijuhil on kohustus kergliikurile teed anda vaid pöördel, kui kergliikur ületab teed, millele juht pöörab.