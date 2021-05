Indias napib COVIDisse surnute põletamiseks puitu, kohalike lahendus teeb politseinike elu raskeks

COVID-19 põdejatest valdav enamik jääb elama, aga siiski, mida enam põdejaid, seda enam surnuid – ja seda raskem on neid kõiki korralikult matta või põletada.

Kuna hetkel koroonapandeemia käes vaevlev India on Hiina järel rahvarikkaim riik maailmas (ligi 1,4 miljardit), pole ime, et kõigi selle tõttu surnute viimasele teekonnale saatmine on tõsine murekoht.

Nii mõneski India asulas ei jätku lahkunute tuhastamiseks enam puitu, mistõttu paljud jõuavad oma maise eksistentsi järel lihtsalt jõkke, kirjutab Reuters.

Eriti palju surnukehi on sängitatud maailma ühe suurima jõe Gangese kallastele madalatesse haudadesse või paljudel juhtudel otse vette (väidetavalt on sel kombel leitud juba umbes 1000 laipa). Politseile jääb siis kohustus need veest välja tuua ning isikud ja surmapõhjused välja selgitada.

Paljudel juhtudel on kadunukesed juba omajagu laguneda jõudnud, mistõttu on tihti raske selgitada, kas surma põhjus on koroonahaigus või midagi muud.

COVID-19 tõttu on Indias viimastel nädalatel surnud ametlikel andmetel umbes 4000 inimest päevas, aga see on ilmselt vaid jäämäe tipp. Mida vaesem asula, seda suurem tõenäosus, et tegelik surmapõhjus (või isegi surmajuhtum ise) jääb kas teatamata või registreerimata.

Indias on levinud ka komme kadunuke vette viimasele teekonnale saata, nii et mõnel puhul pole asi kindlasti põletamismaterjali puudumises, vaid traditsioonide hoidmises.

Selle uudise tippimise hetkel on Indias avastatud ligi 25 miljonit koroonaviirusega nakatunut ja ligi 275 tuhat koroonahaiguse tagajärjel surnut.