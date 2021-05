Miks Parkinsoni tõve käes vaevlejad vaime näevad? Teadlastel on uus võimalik vastus

„Väga tüüpiline haigusnäht on nähtavad meelepetted — patsient näeb midagi, mida pole olemas. Need võivad väljenduda tõeliste asjade, näiteks inimeste või loomade kujul, aga ka tundmusena, et keegi seisab su selja taga või möödub külje pealt. Need on kaks eri tüüpi hallutsinatsiooni, mida Parkinsoni tõbi teadaolevalt võib esile kutsuda,” selgitas Kulisevsky.