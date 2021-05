Suessi kanal laieneb, et keegi enam tihedaima liiklusega laevateed umbe ei ajaks

Egiptuse valitsus laseb Suessi kanali sügavamaks ja laiemaks muuta, et laevadel oleks kergem seda läbida. Vajalik töö leiab aset järgneva kahe aasta jooksul.

Suessi kanal on 193,3 kilomeetri pikkune. Umbes kuuendik sellest ehk 30-kilomeetrine lõik on tulevikus kolm meetrit sügavam ja ligi 40 meetrit laiem.

Tänavu märtsis kujunes maailmas kaubaveole suureks põntsuks see, kui kaubalaev Ever Given jäi kanalit läbides õnnetult kinni ja halvas ka paljude teiste töö.

Suessi kanali kaudu reisib üle maailma laiali aastas 1,2 miljardit tonni kaupa. Seda läbib keskmiselt vähemalt 50 laeva päevas, 60% neist Hiina omad.

200 000 tonnine Ever Given on üks maailma suurimaid konteinerlaevu. See jäi tänavu 13. märtsil Suessi kanalisse kinni, blokeerides kuue päeva jooksul 30% globaalsest kaubalaevaliiklusest.

Egiptuse valitsus lasi möödunud kuuel Ever Giveni arestida, kuni selle põhjustatud rahaliste kahjude teema on selgeks räägitud.

Suessi kanali haldaja leidis, et laeva Jaapani omanik Shoei Kisen Kaisha peab maksma ümmarguselt 755 miljonit eurot kompensatsiooni kahjude eest, mida Ever Given oma kinnijäämisega tekitas.

Umbes nädala eest vähendas haldaja oma nõuet ligi kolmandiku võrra, nõudes nüüd ümmarguselt 495 miljonit eurot.