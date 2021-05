Üks sulg sillutas tee 26 miljardile kanale – miks mõnel saurusel üldse suled olid?

Vastuoluliste leidude erinev tõlgendamine võib lõppeda sellega, et kogu dinosauruste sugupuu on vaja ümber teha, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu .

Aastal 1996 leiti Hiinas ühe järve põhjast väikese, umbes kalkuni mõõtu triibulise looma kivistis. See oli väheldane röövdinosaurus, kes nägi miljoneid aastaid tagasi väga oma­pärane välja: tema keha kattis tihe sulerüü ja ta näol oli sarnane „bandiidimask“ nagu pesukarul.

Sinosauropteryx lükkas ümber vana teooria, mille kohaselt tekkisid suled selleks, et aidata nende kandjal õhku tõusta. Sellisele järeldusele on lihtne jõuda, sest praegu elab maailmas umbes 400 miljardit lindu 10 000 liigist ja ainult tühine osa neist on lennu­võimetud.