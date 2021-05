Juhita laev võtab kursi üle Atlandi ookeani

Kapten on tehisintellekt. Maailma kõrgeimatasemeline droonalus juhatab sisse odavamate ja turvalisemate merereiside ajastu, vahendab ajakiri Imeline Teadus .

Laeval ei ole ühtki madrust, kes pisar silmanurgas, eesseisva pika teekonna ja lähedastest lahusoleku pärast kurvastada võiks, ega ka tüürimeest, kes rooli pööraks. Pole isegi kaptenit, kes kurssi määraks. Mayflower on tulevikulaev. Selle pardal pole inimesi.

See isejuhtiv alus (ingl Mayflower Autonomous Ship, MAS) on maailma üks kõrgtehnoloogilisemaid laevu. Tänavu kevadel alustab see 5800 kilomeetri pikkust sõitu Inglismaalt Plymouthist üle Atlandi ookeani põhjaosa ohtlike vete, kuni jõuab USA rannikule.