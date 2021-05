ARVAMUS | Karin Kaup Lapõnin: Digihüpe lati alt läbi

Riigi eelarvestrateegia on täis tipitud väidet, et digi ja rohe on prioriteedid. ELi koroonapaketis on piisavalt miljardeid, et tegelikult ka digipööre ära teha. Aga praegu ei saa isegi täpselt aru, kui palju digikava maksab, kui palju on kulusid ja palju investeeringuid, aga see on ilmselt minu oskamatus lugeda. Digikava maksumus sel aastal on 68 mln eurot, järgmisel aastal 111 mln. Riigieelarve strateegias on infoühiskonnale järgmisel aastal 61,7 mln kulusid ja 3,9 mln investeeringuid. Kas see raha tuleb ainult Saksa maksumaksja käest, või panustame ise ka, jääb segaseks.