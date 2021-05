Vaktsiin pimesi? Tegijad lubavad digiregistratuuri apsaka parandada

Paraku selgus tõsiasi, et vabasid vaktsineerimise aegasid pakkus süsteem eile justnimelt vaid sellele anonüümsele valikule. Osadele õnnelikele kuvati vähemalt pärast broneeringu kinnitust, millist vaktsiini neile manustama asutakse, ülejäänutele jäigi see saladuseks.

„Vaktsineerimise ajad ja andmed laevad digiregistratuuri üles tervishoiuteenuse osutajad ja mõnel juhul on tõesti juhtunud nii, et sisestamisel on tehtud viga ja seetõttu ei tule vaktsiini kaupa otsides konkreetne koht välja," rääkis Otsa.

Uurisime ka seda, kas on arutuse all võimalus, et vaktsineerimisele broneerijad eraldada teistest Digiloo kasutajatest, et viimased ei peaks samuti tundide kaupa digijärjekorras seisma.