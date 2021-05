Kuidas Ukraina "separatistid" Eestit tegid: Ukraina 2014. a veebruari sündmused on võrreldavad meie lähiminevikuga

Tagantjärele tõdemus on mõistagi see, et Kreml on osanud kasutada olümpiamängudele langenud tähelepanu – augustis 2008 vallandati agressioon Pekingi mängude avapäeval, veebruaris 2014 algas sõda Sotši mängude lõpupäevil ehk igal juhul ajal, mil oli meeldiv korrata: olümpia – see on rahu.