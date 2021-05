Teadlane selgitab: millal võis tekkida elu universumis

Kuidas ja millal maailmaruumis elu tekkis? Seda me ei tea, kuid võime üritada välja selgitada, otsides elu kõige vanemate tähtede ümber tiirlevatelt planeetidelt, arutleb endine Harvardi ülikooli astronoomiateaduskonna juht astrofüüsik Avi Loeb.

U 15 miljonit aastat pärast Suurt Pauku oli universum jahtunud nii palju, et selle algusajast pärinev elektromagnetkiirgus oli umbes toatemperatuuril. Tol ajal poleks meil sooja saamiseks olnud vaja Päikest; piisanud oleks kosmilisest taustkiirgusest.

Meile teadaolevalt on vesi ainus vedelik, mis suudab toetada elukeemiat — kuid seda, mida me veel ei tea, on väga palju. Kas varajases universumis võis ainuüksi tänu kosmilise taustkiirgusega soojendamisele eksisteerida teistsuguseid elu tekkeks sobivaid vedelikke? Kui inimkonnal õnnestub kunagi luua sünteetilisi eluvorme, saame tõenäoliselt kontrollida, kas elu võib tekkida ka muudes vedelikes peale vee.