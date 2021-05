Maksuoptimeerimise meistriklass: Uber suutis ligi 5 miljardi euro eest makse "ära peita"

Selles, et sõidujagamisteenuseid arendavad tehnoloogiafirmad ei suuda kasumisse tulla ja kulutavad selle asemel miljardeid investorite raha, pole midagi uut.

Ameeriklaste 2009. aasta märtsis tegevust alustanud Uber on selles aga alati eriliselt silma torganud. Näiteks kaotas firma mullu 6,77 miljardit USA dollarit, tunamullu aga 8,51 miljardit dollarit. Nende endi arvestuste järgi aga oli mainitud aastate kahjum vastavalt 2,73 ja 2,53 miljardit.

Kuhu need miljardid kaovad? Tundub, et vähemalt osaliselt maksuoptimeerimisse, mida on nimetatud ka Hollywoodi raamatupidamiseks – nähtus, kus vägagi edukad kassafilmid jäävad paberil huvitaval kombel "miinusesse", kui uskuda BusinessInsideri artiklit.