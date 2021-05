Omakohus: Nõo vallas tapeti ohtlik hulkuv koer ammuga

Vastavalt seadusele on vallal kohustus tegeleda tema territooriumil hulkuvate loomadega. Hulkuvate loomade alla käivad ka need loomad, kellel on omanik olemas, kuid kes jalutavad omapäi enda kodu territooriumilt väljas. Hulkuvatele loomadele tuleb järgi kutsuda varjupaik. Lisaks näeb ka Nõo valla oma eeskiri ette, et loomapidaja peab välistama koera ja kassi ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse ning kahju tekitamise.