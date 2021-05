40+ inimesed pääsevad vaktsineerimise aega broneerima homme varahommikul

Sotsisaalministeeriumi otsusel avaneb homsest vaktsineerimisele aja kirja panemise õiguse vanusepiir 40+ aastates inimestele. See võib kaasa tuua registreerimiskeskkonna ummistumise, ent TEHIK on selleks ettevalmistusi teinud.

„Jah, oleme tegelenud süsteemide täiendamisega ja usume, et koormustaluvus on hea," ütles Fortele TEHIKu pressiesindaja Karilin Engelbrecht. „Hetkel on rakenduses võimalik broneerimisi teha ca 5000 paralleelsel kasutajal."