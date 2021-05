Mobiilitootja soovitus: aku eluea pikendamiseks laadigem seda tihemini ja korraga vähem

„Praegu laialdaselt kasutuses olevate liitiumioonakude puhul pole vahet, millal telefon uuesti laadima panna. Tegelikult on siiski määrav, millal akut laadida. Parim aeg selleks on siis, kui telefonil on akut järel umbes 30% või rohkem," ütles Samsungi Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma

„Lühiajalised regulaarsed laadimised on aku elueale kasulikumad, sest need aitavad aku tööpinget hoida stabiilsena ning seeläbi selle eluiga pikendada," selgitas Aasma.

Lühiajaline laadimine aitab vältida ka aku kuumenemist, mis on samuti üks tegur aku eluea lühenemisel. Seetõttu soovitavad spetsialistid võtta telefon laadimast kohe, kui aku on 100% täis laetud.

„Paljud inimesed panevad ööseks telefoni laadima, kuid see tähendab, et telefon seisab laadija juhtme taga enne hommiku saabumist mitu tundi niisama. See jätab akule tundideks laadimispinge ja tekitab üleliigset soojust, mis mõlemad pärsivad aku eluiga," ütles Aasma.

Lisaks võib üleöö laadima jätmine põhjustada liitiumioonaku elektroodi kattumise metallilise liitiumiga, mis viib omakorda akutõrgeteni. „Loomulikult ei tohiks magades telefoni laadida nii, et see on padja all, sest siis on ülekuumenemine kiire tulema. Parim temperatuurivahemik mobiiliakudele on 20-50 kraadi Celsiuse järgi," lisas Aasma.

Lisaks tasub vältida tema sõnul olukorda, kus ühest küljest aku laeb ning teisest küljest tühjeneb sama kiiresti. Näiteks ei tasu akut laadida mängimise või videote vaatamise ajal. Niinimetatud parasiitkoormused moonutavad laadimistsüklit ja võivad tekitada minilaadimistsükleid, kus ainult osa akuelementidest pidevalt täituvad ja tühjenevad. See moonutab üleüldist laadimispilti ning viib nende konkreetsete akuelementide enneaegse surmani, mis omakorda tähendab, et akul pole enam endist mahutavust.

„Samuti tekitavad täislaetud seadme parasiitkoormused akule tavapärasest suuremat pinget ja kuumust, mida tasuks vältida," õpetas Aasma. „Parim oleks telefon laadimise ajaks üldse välja lülitada, aga kuna tänases kiires maailmas pole see tihti võimalik, siis peaks laadimise ajal vältima rakenduste aktiivsust nii palju kui võimalik."