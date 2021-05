"Maa kopsud" veavad alt: Brasiilia Amazonase vihmamets tekitab juba rohkem süsihappegaasi, kui seob

"See oli meie jaoks mõneti ootuspärane, kuid siiski on meil nüüd esimest korda kindlad andmed selle kohta, et Brasiilia Amazonas on "ümber lülitunud" ja muutunud süsinikureostuse allikaks. Seda, millal taoline muutus võib kujuneda pöördumatuks, me ei tea,” tunnistas uurimuse kaasautor, Prantsusmaa riikliku põllumajandusuuringute instituudi INRA teadlane Pierre Wigneron.