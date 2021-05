Teadlased: rasedana tarbitud paratsetamool võib lastele tuua „murettekitavaid probleeme“

Tartu Ülikooli siirdemeditsiini teadur Indrek Heinla rääkis, et jälgides pika aja vältel lapsi, kelle emad raseduse ajal paratsetamooli võtsid, on tuvastatud harvaesinevaid aga murettekitavaid probleeme.

„Mitmed mahukad uuringud üle maailma on näidanud, et lastel, kes puutusid varases eas kokku paratsetamooliga, on teistest enam aktiivsus- ja tähelepanuhäiret, autismi ja probleeme sotsiaalse käitumisega, samuti võib neil olla kaaslastest aeglasem vaimne areng," loetles ta.

Neid uuringuid lugedes on Eesti teadlastel jäänud õhku aga küsimus, kas järeltulijate arengulised kõrvalekalded on ema haiguse või hoopis ravimite tagajärg. Keerulisemaks teeb probleemi see, et pole lõpuni selge, millised mehhanismid on antud haiguste taga.

Nii võtsid Tartu ülikooli meditsiiniteadlased süvitsi uurida, kuidas muutuvad ajuosade vahelised ühendused ja sotsiaalne käitumine rottidel, kes on varases eas saanud paratsetamooli.

Teadlaste peamine oletus on, et paratsetamool häirib looteeas hormonaalset tasakaalu, langetades muu hulgas testosterooni taset ja põhjustab seeläbi muutusi ajuosade vahelises suhtluses, mis väljenduvad hilisemas elus näiteks häiretena sotsiaalses käitumises.

Heinla sõnul ei ole mõeldav anda tervetele emadele ja lastele ravimit, et uurida, kas see võiks olla kahjulik. „Siin tulevadki appi rotid, kes on imetabaselt targad ja sotsiaalsed loomad, nagu inimesedki, ning nende ajudki on meile sarnasemad kui esmapilgul arvata oskaks," põhjendas ta katseloomade kasutamise olulisust.

Meditsiiniteadlaste uurimistöö on uudne mitmes mõttes. „Erinevate ajuosade omavahelise suhtluse häired on arenguliste neuroloogiliste haiguste oluline tunnus. Kuna see on keeruline temaatika, ei ole inimeste ega rottide puhul varem põhjalikult uuritud, kas varases eas kokkupuude paratsetamooliga mõjutab ajuosade omavahelist suhtlemist. Tänu väikelooma magnetresonantstomograafile (MRT-aparaat) ülikooli katseloomakeskuses on meil nüüd selline võimalus olemas," rääkis Heinla.