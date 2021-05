Jakobson on surnud! Eesti rahvusliku liikumise ühe juhi matused kujunesid suursündmuseks omaette

Muu nördimust tekitava kõrval väljendas kõneleja isegi veendumust, et taevane ja kõigevägevam kohtunik „lahkunud venda“ tema vigade eest maapealses elus õiglaselt ja täismääral – „ei mitte vähäm“ – karistab. Rahvast aga hoiatas ja manitses: ärgu nad kiidelgu Jakobsoni töö ja saavutustega – need on „kui suits ja aur, mis pea ära kaovad“.

Ja niipea kui Kurrikoff aameni ära ütles, kargas üks mees üles ja pidas kõne otse vastu: Carl Robert Jakobson ei ole kiidelnud, ei ole praalinud … See on vale, mida Kurrikoff rääkis jne. Nõnda rääkis mitu meest vastu, hulk aega … Öeldi, et need noored mehed on tudengid Tartust.