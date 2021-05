VIDEO | Grilli kokkupanek läbi Zoomi tunni, õhtused järeleaitamised - tule ja kiida oma digiõpetajat!

Esimestes laekunud tunnustustes tõstavad õpilased esile näiteks ajalooõpetajat, kes tunni raames pani õpilased virtuaalsetest ajalooarhiividest põnevaid materjale otsima, aga ajalootunni enda järel jätkas hoopis üheskoos meeleolukalt elektrigrilli kokkupanekuga. Või matemaatikaõpetajat, kes aitas õhtuti ja nädalavahetustel soovijatel gümnaasiumide ühiskatseteks valmistuda.

Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimehe Urmo Uibolehe sõnul on digiõpetajate tunnustamine eriti oluline kooliaasta lõpunädalatel, mil õpetajad töötavad oma võimete piiril, et viiruse kiuste saaks kogu õppekava läbitud.

"Tunnustust väärivad kõik õpetajad, kes on leidnud tasakaalu tööaja ja muude tegevuste vahel ning olnud sealjuures motiveerivad, entusiastlikud ning inspireerivad. Lisaks õpilastele on õpetajatel tarvis toetada oma meeskonda ning ka lapsevanemaid, kelle jaoks on distantsõpe ju olnud samuti stressirohke," ütles Uiboleht.

Eesti Õpilasesinduse Liidu juhatuse esimees Kristin Pintson leiab, et lõppeva digiõppeaasta üks suurimaid väljakutseid on olnud kõigi osapoolte vaimse tervise hoidmine, kuid suurima võiduna näeb ta nii üld- kui ka digipädevuse arengut.

"Digioskused on arenenud nii õpilastel kui ka õpetajatel, kusjuures üksteist on selles väga palju toetatud. Digiõppel erinevate lahenduste kasutamine teeb õppetöö huvitavamaks ja mitmekülgsemaks ning seetõttu kindlasti ka efektiivsemaks. Jagades digiõppe- ja õpetajate edulugusid laiema avalikkusega, saavad ka teised koolid ja õpetajad neist inspiratsiooni - nii kanduvadki head lahendused edasi. Kui digiõppe võimalusi leidlikult ära kasutada, on sellest ainult võita," arvab Pintson.

Kooliaasta lõpu üleskutse algatanud digiõppe platvormi Schoolaby eestvedaja Priit Kongo usub, et digiõpe on haridussüsteemis oluline osa, mis vajab iga-aastaselt edasiarendamist.