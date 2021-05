Teadlased on püstitanud müstilisena näiva hüpoteesi: SARS-CoV-2 viiruse geenid võivad integreeruda inimese DNA-ga

Skeptikud on siiani arvanud, et nende väidete aluseks on tõenäoliselt laboratoorsed artefaktid, ent kui need tõeks osutuvad, siis võiksid need selgitada, miks annavad osad inimesed ka mitu kuud pärast COVID-19-st taastumist positiivseid koroonateste, kirjutab väljaanne Science.

Teadlaste rühma tööd juhtiv tüvirakkude bioloog Rudolf Jaenisch ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi geeniregulatsiooni spetsialist Richard Young vallandasid Twitteris kergeloomulise tormi 2020. aasta detsembris, kui nende meeskond ideed esmakordselt esitles.

Nüüd väidavad nad ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veelgi kindlamalt: "Meil on nüüd üheselt mõistetavad tõendid selle kohta, et koroonaviiruse järjestused võivad integreeruda genoomi."

Viirusel SARS-CoV-2 on RNA-st koosnevad geenid – Jaenisch, Young ja kaasautorid väidavad, et harvadel juhtudel võib inimrakkudes sisalduv ensüüm kopeerida viirusel esinevad järjestused DNA-sse ja „libistada" need meie kromosoomidesse.

Kõnealust pöördtranskriptaasi ensüümi kodeerivad LINE-1 elemendid sellises järjestuses, mis on sarnane retroviirustele, ning kui LINE-1 elemendid on nakatunud koroonaviirusega, pääsevad SARS-CoV-2 DNA järjestused rakkude kromosoomidesse.

Lähemalt saab teadlaste teadustöö kohta lugeda portaalis PNAS.