Ilmar Raag otsib eetilist sõdalast iseendas

„Seejärel see asi hakkas minu sees vaikselt nagu ketrama,“ pajatab Ilmar. Ta selgitab, et tema sooviks oli uurida, millised võisid olla selle loo tagamaad, mis viisid välja niisuguse kulminatsioonini.

Ilmar räägib siis, et ta sai filmiks tõuke Ameerika Ühendriikides õppides, kus samal ajal toimus üks esimesi suurimaid koolitulistamisi, nimelt Columbine’is (1999). Tragöödia peategelasteks olnud kahte noormeest demoniseeriti Ameerika meedias, ehkki nende kodulinnas teati, et lugu oli alguse saanud nende poiste tõrjutusest.

Uurin Ilmarilt, kui kaua ta juba kaitseliitlane on. Selgub, et alates aastast 2005. Mina kuulun Naiskodukaitsesse aastast 2002. Seega oleme mõlemad päris staažikad liikmed.

Küsin, kas ta ei olegi möödunud aasta jooksul koroona eest kuhugi maakohta peitu pugenud. Tema ütleb, et ei ole, sest tööasjad on teda pealinnas hoidnud. Aga ta elutempo olevat küll tunduvalt aeglasemaks muutunud. Ta tunnistab, et võimaluse avanedes ostaks ta ehk järgmise asjana endale maja kusagil paksu metsa sees.

On reede, 9. aprill. Ajavaimule kohaselt leiab meie jutuajamine aset interneti vahendusel, täpsemalt Zoomi videokõne vormis. Mina istun Raplamaal oma vana talumaja köögis, Ilmar on aga Tallinnas.

Eks Ilmar isegi on ju üks neist kaitseliitlastest, keda paljud seostavad pigem kultuuri ja loomingu kui sõjaväelise tegevusega. Just temaga ma ühel aprillihommikul juttu ajasingi ning avastasin enda jaoks taas kord ühe põneva ja värvika organisatsioonikaaslase, kirjutab vabatahtlik kaasautor Elina Aslett ajakirjas Kaitse kodu!

Ilmarit kuulates joonistub minu jaoks välja kaks peamist „kultuurilist probleemi“, mida ta praegu Kaitseliidus näeb. Üks neist on see, et liiga vähe pööratakse tähelepanu jätkusuutlikkusele – sellele, „et oleks tugev tagala, et me jääksime ellu, suudaksime ülesannet täita ja vastupanu osutada kauem kui ainult üks lahing. Aga see tagala ei tähenda, et me loodame kõiges kogu aeg Kaitseväe toetusele.“

Nii nagu filmikunst on osa kultuurist, on seda ka Kaitseliit ja kõik see, kuidas me elame. See aga, kuidas me kultuuri näeme ja mõistame, on muutuv.

„Selle filmi esimene pealkiri oli „Omavahel“ ehk need asjad, mida me õpetajatele ei räägi, täiskasvanutele ei räägi. Noored ju usuvad, et on asju, mida peab jätma omavahele – teiste peale kaevata ei ole ju ilus. Sündmused juhtuvad tihti väga väikese hulga inimeste vahel, aga suhteliselt suur hulk koolist või klassist teab seda, näeb seda pealt, kuid ei reageeri.“

Ta täiendab seda veel meenutusega, et koolivägivald eksisteeris ka tema kooliajal, ent tema ei astunud paaris sellises olukorras vahele ja see jäi talle hinge. Hiljem tegi ta läbi sõjaväeteenistuse Nõukogude armees – täpsemalt Valgevenes Borisovi linnas asunud näidisväeosas –, kus nägi pealt sarnaseid asju.

Ent noored näitlejad panustasid nii palju, et film hakkas Ilmari tahtest sõltumatult omasoodu kasvama. Olles otsustanud, et see film on vaja ära teha, kutsus ta endale kooliteatrite festivalilt appi 15–16 noort, palus neil jutustada tõestisündinud lugusid enda või oma tuttavate elust ning niiviisi koos temaga stsenaariumi kirjutada. „Umbes 90% sellest filmist on maha kirjutatud päriselust,“ ütleb Ilmar.

Ja ometigi on Ilmar ise, nagu ta ütleb, muutunud fanaatiliseks laskesportlaseks ning on ka Tallinna Reservväelaste Laskespordiklubi liige. Ta on seda meelt, et inimene peab oma relva väga hästi tundma – võistlusestatistika näitab ju, et edetabeli tippu jõuavad ikka need, kes osalevad laskevõistlustel isikliku relvaga.

Ilmar mõtiskleb, et seetõttu vajab Kaitseliit kultuurimuutust: „Senikaua, kuni mõtleme, et riik tagab või keegi kusagilt ülevaltpoolt organiseerib, tegeleme me enesepettusega.“ Ilmar on veendunud, et toetus Kaitseliidule peab tuginema laiapõhjalisele võrgustikule, mida me ehitame rahuajal. Ehk vajabki kultuurimuutust tegelikult kogu Eesti ühiskond?

Õppuste käigus on inimesed ära harjunud, et neid toidetakse piisavalt ja õigeaegselt ning varustatakse jooksvalt laskemoonaga. Teiste sõnadega on stress viidud miinimumini ja meie võitlejad võivad šoki saada kõikidest nendest teemadest, mida me õppustel läbi ei mängi.

Teine suur kitsaskoht on Ilmari hinnangul see, et seni tüüpiliste ühepäevaste või ühe nädalavahetuse pikkuste õppustega harjutavad kaitseliitlased endale lihasmällu, et sõda kestab 2,5 päeva. Üksikutel pikematel õppustel on märgata olnud, et sellest pikema pingutuse korral tekivad nii mõnelgi probleemid. Sellega haakuvaks lisamureks on õppuste ajal tekkivad valed refleksid.

See huvitab mind, sest mina olen palju kogenud seda, kuidas inimestevahelised konfliktid (eraelus) hõõguvad kaua tuha all, teiseks aga leian, et Eesti jaoks ei lõppenud Teine maailmasõda 1945. aastal.

Tean, et Ilmar on osalenud tõlgina mitmetel välismissioonidel ning on meedias maininud, et ta on nende käigus näinud, kuidas (sõjalised) konfliktid jäävad tihti kauaks tuha alla hõõguma.

„Kui ma ka püüan iseenda relvahuvi kuidagi ratsionaliseerida, siis ma arvan, et see algab ikkagi aukartusest elu ees. Oleme seda ju ajaloost näinud, et vanad rüütliideaalid või samuraikoodeks tegelesid sellega, et mul on küll jõudu, aga ma kasutan seda ainult heal eesmärgil,“ mõtiskleb ta.

Ilmar ütleb ka, et olles sõdalase enda sees üles leidnud, jääb põhiküsimuseks, kuidas saavutada, et see sõdalane oleks ühiskonnale või kaaslastele mingil hetkel vajalik.

Ta räägib mulle, et Leo Kunnase raamatus „Taavet ja Koljat“ meeldis talle väga, kuidas Kunnase alter ego rääkis koletisest iseendas – „see, et sa saad aru, et sinu sees on muuhulgas peidus koletis, aga sa tegeled selle kinnihoidmisega. Kontrollimisega. See on tähtis.“

Esimese võistluse eest anti neile naljaga pooleks stiilipunktid, ent edetabelis jäid nad siiski üsna lõppu. Kui ma aga uurin, miks ta on nii kauaks Kaitseliitu jäänud, siis toob ta peamiseks põhjuseks kohusetunde. Ent kaasvõitlejatest on saanud ka tema sõpruskond ja tegutsemisest Kaitseliidus elustiil – teda intrigeerib eetilise sõdalase otsimine iseendas.

Ilmar jutustab mulle, et liitus Kaitseliiduga omal ajal sellepärast, et tahtis koos oma filmisõpradega osa võtta Erna-sarnastest võistlustest ja näha, kuidas loominguvallast tulnud inimesed seal hakkama saavad.

Laskesport on Ilmari jaoks siiski eeskätt hobi, mis teda innustab ja sõpradega ühendab. Samas tunnistab ta: „Sellel ei pruugi reaalse kriisivalmidusega kuigipalju seost olla. Tegelikult peaks iga kaitseliitlane eelkõige olema pioneer, tulejuht, tankitõrjuja või snaiper. Ja muidugi peaks ta olema oma sotsiaalse kogukonna hooliv liige. Ainult nii võib loota, et kriisi ajal naabrinaine sulle piima toob.“

Küsin Ilmarilt, kas neis paikades, kus ta missioonidel osales, toimus samuti pikaajaline varjatud vastupanu nagu Eestis Nõukogude ajal. Tema vastuse põhjal saan aru, et neis piirkondades, kus tema viibis – Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis – olid inimesed teistsuguse temperamendiga kui Eestis ning nende vastupanu ei olnud seetõttu mitte varjatud, vaid aktiivselt agressiivne.

Ilmari sõnul sai ta seal olla tunnistajaks sellele, et inimene on olemuselt irratsionaalne. See avaldus näiteks selles, et isegi kui mingi rahvusgrupp nägi, et vastase arvuline ülekaal on neljakordne, võitles ta ikkagi vihaselt ja kompromissitult, ehkki pidanuks mõistma, et kuna võiduvõimalus puudub, toob ta sellega kaasa iseenda hävingu. Irratsionaalsuse teiseks näiteks on Ilmari sõnul dramaatilisi sündmusi vallandavad päästiksündmused, mis on tihti nii „lihtlabased“, et nende peale jääb üle vaid käsi laiutada.

Mind huvitab, mis on Ilmarit ajendanud missioonidel osalema. Ta toob välja kolm põhjust: uudishimu, soov ennast proovile panna ja inimeste kaitsmine (eetilise sõdalase vaimus).

Teda on lausa hämmastanud, kui palju on missioonisõdurite hulgas humaniste. „See on kuidagi jätnud hea tunde, et see on hästi konkreetne asi, mida sa maailma paremaks tegemisel teed – teades, et suures pildis see ei muuda kuigi palju,“ ütleb ta.

Ilmar mõistab neid, kes kibelevad tagasi missioonidele ja on muutunud justkui pisut „sõjasõltlasteks“, sest ekstreemsetes olukordades, kus kaalul on elud, tunneb inimene end kuidagi väga elusana. Pärast sellist kogemust ei pruugi rahulik ja „normaalne“ igapäevaelu paista enam sama nauditav kui varem. Temagi on tundnud, et on missioonil olles puutunud „päriseluga“ tihedamalt kokku kui rahuaja tavaelus.

Praegu tegeleb Ilmar oma Kesk-Aafrika missiooni päeviku põhjal raamatu kirjutamisega. Missioonidel tehtud piltidest on ta koostanud ka fotonäitusi, sest on näinud seal midagi erakordset, mida on tahtnud teistega jagada.