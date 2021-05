Hyundai Tucson – veelgi mitmekülgsem kui varem

Palju on teravaid volte ja jooni, kuid kusagil pole vinti üle keeratud – kõik kokku moodustab üsna harmoonilise terviku. Kohe torkab silma massiivsesse radiaatorivõresse integreeritud päevasõidutulede tavatu kujustus. Sisse lülitatuna meenutavad need inglitiibu, välja lülitatuna aga jäävad märkamatuks – lahendus, mis on mõeldud pilke püüdma ja ei jäta ükskõikseks.

Esimene pilk autole reedab kohe, kuhu on uue Tucsoni loomisel rõhk seatud – loomulikult kujundusele! Tundub, et seadpuhku anti C-segmendi krossoveri kohta disaineritele tavatult vabad käed ühe nõudmisega – tegu peab olema äratuntavalt Hyundaiga ning see on üllatavalt hästi õnnestunud.

Eelmise põlvkonna Tucson naases Euroopa turule 2015. aastal pärast mõningast eemalolekut. Auto oli küll olemas, kuid kandis lihtsalt nime ix35. Klientidele tundus see põhjendamatult keeruline (kui paljud viitsivad süveneda, miks just i ja miks just x?) ning naasmine harjumuspärase mudelinime juurde oli igati loogiline, tagantjärgi tark olles ka õige otsus.

Sama on tarbijaga. Seda, mida kliendid peavad tahtma, on suutnud neile veenvalt selgitada vaid kaks meest, Steve Jobs ja Elon Musk. Ülejäänud, Hyundai sealhulgas, on mõistnud, et klientidele tuleb pakkuda üksnes seda, mida nad tahavad. Tarbijat miski muu reeglina ei huvita.

Talvel aga selgub kiirelt, et lumised teed pole uue Tucsoni teetass – praktilisus on disainile ohvriks toodud. Tagaluuk tuiskab nii ruttu täis, et selle avamine muutub üsna keerukaks – meie kindel soovitus on valida lisavarustusest elektri jõul töötav. Ka tagurduskaamera määrdub kergesti, kuid selle peitmise või pesufunktsioon puudub. Lisaks on tagumine kojamees erinevalt tavapärasest kinnitatud tagaakna kohale; miks see hea võiks olla, proovisõidu jooksul ei selgunud.

Sees parajalt ruumi

Disainiüllatused jätkuvad ka reisijateruumis. Iste on mugav, tippversioonis jagub ka reguleerimisvõimalusi, sõidutunnetus on sõiduautolikum kui konkurentidel. On see hea või halb, jäägu igaühe enda otsustada.

10,3-tolline näidikuplokk on selge ja seda on lihtne lugeda, kuid suure ja uhke keskkonsooli käsitsemismugavuses on Hyundai eelmisel kümnendil toodetud mudelitega võrreldes teinud väikese sammu tagasi. Mõne nupu üles leidmine ja sellele pihta saamine võib võtta aega sekundeid – aga auto liigub selle ajaga sada meetrit!

Ka helitugevuse pöördnuppu kahjuks enam pole, kuid keskmine turvavöö kinnitub jätkuvalt lakke. Ilmselt see kliente eriti ei häirinud ja ju siis on kasulik toimivat mitte muuta. See-eest külmade ilmadega reageerivad pardaseadmed kiiresti – iste ja rool lähevad kähku soojaks. Tippversiooni puhul on käigukang asendatud nuppudega ning vajadusel saab juht parempoolset istet elektriliselt liigutada.

Ruumipuudust ees ega taga mõistagi pole, ehkki varasema põhikonkurendi – Volkswagen Tiguanini uus Tucson ses osas ei küündi. Tõenäoliselt on see taotluslik nagu ka paljud muud väikesed nüansid, mis suunavad uue mudeli pisut madalamale – rohkem ruumikust soovijate jaoks on Santa Fe. Et aga isegi liitrine pudel ei mahu ukse küljetaskusse, kasutusmugavust ei lisa.

Sõidab väga sujuvalt

Sõidu peamine märksõna on sujuvus. Kui mõne konkurendi puhul on nõksatusega selgelt tunda, millal sisepõlemismootor süsteemiga liitus või sealt lahkus, siis uue Tucsoni hübriidsüsteem töötab sellise sujuvusega, et näidikuile vaatamata ei saagi kindel olla, mis jõuallikas autot parasjagu liigutab. Küll aga sõidab hübriid lisaks sujuvusele pehmelt ning kipub raskele autole kohaselt kurvides pisut kalduma.

Kui aga auto all on 18-tollised või suuremad jalavarjud ning puudub massi lisav hübriidsüsteem, siis tundub vedrustus liiga jäik ning Tallinna tänavatel raputab see juba ebamugavalt. Meie kindel soovitus on valida kitsamad ning kõrgema profiiliga rehvid – auto väljanägemist see ei mõjuta, aga mugavust lisab küll. Muretseda ei maksa, autol on stabiilsust ja roolil konkreetsust piisavalt.