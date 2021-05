Midagi uut: Eestis saab tänasest volditavaid mobiile kaks nädalat tasuta proovida

„Auto ostul on normaalne, et sellega saab teha proovisõidu ja seejärel otsustada, kas masin endale osta või mitte. Otsustasime Eestis käima panna uudse prooviprogrammi, kus inimene saab ka meie volditavat nutitelefoni endale kaks nädalat katsetada ning seejärel otsustada, kas seda osta või mitte," rääkis Samsungi Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Volditavaid telefone otsustas Samsung programmi raames pakkuda just seetõttu, et seadmed on uued ja paljudel inimestel võib olla huvi nende kasutamise vastu, kuid ei soovita koheselt ostusummat välja käia.

„Me oleme kindlad enda volditavate telefonide kvaliteedis ja näeme, et sellistel seadmetel on reaalsed praktilised eelised traditsiooniliste nutitelefonide ees. Seetõttu usume, et kui inimestel on võimalik neid omal käel järele proovida, motiveerib see neid enda tulevast telefoni valides just volditava seadme poole vaatama," rääkis Aasma.