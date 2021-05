Tartu viroloog: Indiast jõudis Euroopasse koroonaviiruse kõrgema ohutasemega variant

Tartu ülikooli molekulaarviroloog Aare Abroi rääkis Fortele, et Suurbritannia riiklik asutus Public Health England (PHE) kuulutas mõned päevad tagasi Indias levinud liini tähisega B.1.617.2 „muret tekitavaks variandiks" ehk VOC-ks (Variant of Concern).

„Varem oli sama liin kraad lahjemas ehk „uurimisaluste variantide" ehk VUI (Variant under investigation) staatuses," ütles Abroi.

Samas jättis PHE avalikkuses palju kõmu tekitanud India nn. topeltmutandi ehk B.1.617.1 endiselt uurimisaluste variantide staatusesse.

Aare Abori rääkis, et kahel liinil on nii mitmeid ühiseid mutatsioone - näiteks ogavalgu osas tähisega L452R, mis tagab parema seondumise retseptorile ehk rakkudele - kui ka erinevaid. Nimetatud kaks liini on leitud seni peamiselt Indias ning lahknesid üksteisest umbes eelmise aasta juulis. Ehk veelkord selgelt välja öelduna - see llin, mille ohutaset tõsteti - B.1.617.2 - ei ole mitte seesama nn India topeltmutantide liin (B.1.617.1), millest viimased kuu aega räägitud on.

Mille alusel kuulutati aga just B.1.617.2 murettekitavaks variandiks? Aare Abroi selgitas, et ennekõige peetakse seda liini murettekitavaks selle põhjal, et tema osakaal kõikidest sekveneeritutest kasvas kiiresti ning seda erinevates Ühendkuningriikide osades.

„Üle kogu UK oli see aprilli lõpu sekveneerimisandmete põhjal ligi 7% - kasv alates nullist umbes poolteise kuu jooksul. Tõsi küll, ei ole selge, kas selline kiire kasv on tulnud peamiselt sissetoodud juhtude ja nende lähikontaktsete kiirest kasvust või viiruse paremast nakatamisvõimest. Seni esitatud andmete põhjal on hetkel veel mõlemad variandid uurimise all. Loodetavasti on PHE nädala pärast targem ja jagab seda teadmist ka teistega," ütles Abroi.

Senistest teadmistest võib aga tema sõnul juba praegu tuletada, et B.1.617.2 pageb neutraliseerivate antikehade eest, kuid oluliselt kehvemini kui LAV variant. Vähemalt Pfizer on teatanud, et tema vaktsiin on tõhus ka viiruse LAV tüve suhtes.