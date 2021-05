INTERVJUU | Eestis elav indialane: tervishoiusüsteem on Indias lihtsalt lakanud olemast

Koroonapandeemia teie kodumaal on maailmas olnud viimastel nädalatel üks põhilisi uudiseid. Mida teie Indias elavad sugulased ja sõbrad sealsetest oludest on rääkinud? Kui hull olukord tegelikult on?

India lööb iga päev COVID-19 juhtude igapäevase suurenemise kohta seniseid negatiivseid rekordeid. WHO andmetel on riigis nüüd peaaegu pool kõigist uutest ülemaailmsetest koroonaviiruse juhtudest ja veerand surmadest. Ainuüksi viimase 24 tunni jooksul on nakatunud 414 188 inimest. Ja nakatunud inimeste koguarv riigis on ületanud 21 miljonit. Esimese laine tipphetkel haigestus päevas keskmiselt 93 tuhat inimest ja oli raske ette kujutada, et see näitaja võiks kasvada neli korda.

Praegu on olukord väga halb ja asi on käest läinud tänu valitsuse vigadele. Kõige raskemalt on pihta saanud suurlinnad, kus inimesed elavad väga tihedalt koos. Praeguseks on India tervishoiusüsteem kokku varisenud. Näiteks minu muidu Delhis elav õde kolis hiljuti linnast ära maapiirkonda Punjabis, kus meil on maja, sest see olukord, mis praegu Delhis on, on väga hull. Kolmapäeval kandis ka meie pere esimese kaotuse kui üks mu tädidest suri COVIDisse ning see juhtus tänu sellele, et arstiabi ei ole enam.

Minu peres on haritud ja kasvatatud inimesed ning nad saavad suurepäraselt aru kui vajalik on vaktsineerimine. Praegu liigub Indias massiliselt jutte kui kahjulik on lasta ennast vaktsineerida, kuid näiteks minu vanemad on praeguseks juba vaktsineeritud. Minu sõbrad on nii noored inimesed, et neile pole ettenähtud esmases järjekorras vaktsineerida, kui nad ei tööta just ametikohtadel, mis seda eeldavad. Aga praegu valitseb Indias üldiselt suur puudus vaktsiinidest.

Aga millest kirjutab ja räägib praegu India meedia?

Peavoolumeedias hakati koroonapandeemiat alles hiljuti tõsisemalt arutama. Viimaste aastate jooksul on suur osa India meediast allutatud valitsusele ja levitab vastavat propagandat. Meedia ei kajastanud pandeemiat pikalt kuid praegu on olukord juba nii halb, et pole võimalik seda mitte kajastada. Möödunud aasta suvest on Indias aset leidnud laialdased talupoegade protestid, kuid selle asemel, et nende nõudmised ära kuulata on neid meedias kujutatud lihtsalt riigivastastena. Mis on täiesti ebaadekvaatne kajastus. India meedia on end enamike indialaste silmis tänaseks sedavõrd diskrediteerinud, et nende usaldusväärtusest pole enam midagi järel.

