Bugatti güroskooppiljardilaud – kui soovid oma luksusjahil kuule toksida

Olgu, päris üksi Bugatti seda väljakutset ette ei võtnud – piljardilaud on toodetud kahasse Hispaania komposiitmaterjalispetsialistidega firmast IXO. Laua raam on freesitud alumiiniumist ja titaanist ning kaetud süsinikkiuga.

Et pallid lainetamise tõttu minema ei veereks, on IXO laua sisse paigaldanud güroskoopsensori, mis annab infot kõigis jalgades olevatele servomootoritele. Need omakorda korrigeerivad iga viie millisekundi (200 korda sekundis) järel lauajalgade kõrgust, et laud loodis püsiks.