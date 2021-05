KUULA | Puhata ja mängida: Mis on Eesti uus mäng Hiis ja kuidas see valmis tehti?

Uudistes räägime sellest, et Nintendol läheb ka hästi ja Sony lööb käed Discordiga ning mitu uudist tuli Epicu ja Apple'i suurest kohtulahingust. Rainer on mänginud Destroy All Humansit ja Apex Legendsi uut hooaega, Rein on endiselt Binding of Isaacu lainel ja Martin Oddworldis.