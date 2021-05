Teadlased: koroona kohta levitatav väärinfo kahjustab otseselt inimeste tervist ja vara

Valeuudised levisid nii sotsiaalmeedias kui ka traditsioonilises meedias. Näiteks ajalehes Lõunaeestlane ilmus artikkel Hiina uuringust, mis näitas 0-veregrupiga inimeste väiksemat haigestumise riski. Tulemused ei olnud teaduslikult tõestatud. Seetõttu võib selline uudis panna inimesi alusetult uskuma, et nad on koroonaviiruse suhtes immuunsed.

Veel avaldas Lõunaeestlane artikli , kus kirjutati, et Briti tuntud epidemioloogi hinnangul kestab viiruspuhang kaks kuni kolm nädalat. Tegelikult väitis viidatud artikkel, et Suurbritannia saab viiruse ohjeldamisega hakkama ja epideemia kõrghetk saabub kahe-kolme nädala pärast. Tuntud isikutele ja väljaannetele viitavad uudised tekitavad lugejas alusetut turvatunnet ja võivad panna inimese käituma vähem ettevaatlikult. Nõnda seavad inimesed ohtu mitte ainult enda, vaid ka teiste tervise.

Valeinfo mõju ei piirdu terviseriskidega. Uurijad leidsid näiteid, kuidas valeinfo tagajärjel võib tekkida kahju mitte ainult inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele, vaid ka varale. Ka Eestis hoiatas politsei inimesi petukõnede eest. Näiteks öeldi inimestele, et pensioni kojukanne on viiruse tõttu tühistatud ja helistaja saab aidata juhul, kui inimene avaldab talle panga koodid.

Paljud meist on harjunud, et kõik meedias ilmunud uudised on toimetatud, tõepärased ja usaldusväärsed. Paraku see alati nii ei ole – eriti kriisisituatsioonis, kus infonälg ja -tulv on tavapärasest suuremad, levib valeinfo kulutulena. Infosse tuleb suhtuda kriitiliselt mitte ainult sotsiaalmeedia, vaid ka traditsioonilise meedia puhul.