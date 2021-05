Sutt: oodake vaktsineerimispassi siseriiklikku lahendust juba juuni alguseks

„Ettevalmistustega, kuidas Vaccineguard'i [mobiilis QR-koodi abil tõendatav vaktsineerimispass - toim] Eestis kasutada, tegeleme juba praegu ning olen kindel, et juuniks on meil lahendused olemas," ütles Andres Sutt Fortele.

Sutt kordas varem öeldut: piirangute leevendamisest vaktsineeritud inimestele, läbipõdenutele ning negatiivse testi andnutele saab rääkida ainult siis, kui vaktsineerimine on kättesaadav kõigile. Samal seisukohal on ka Eesti Etendusasutuste Liidu juht Margus Allikmaa.

Siseriiklikult on kaalumisel see, kas näiteks toidukohtadel, teatritel ja tavakauplustel ületada täituvuse piiranguid vaktsineeritud inimeste võrra, kui viimastel on ette näidata vastav tõend. Tehniline võimekus on mobiilse digipassi näol on selleks olemas. Täna lubatakse täituvuse piirangute raames inimesi poodidesse, näitustele ja kirikutesse, aga teatritesse, kontserditele ja restoranidesse üldse mitte.