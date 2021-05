Tabel: Eesti on rahva vaktsineerituse edetabelis tublisti langenud

Juhtriigiks on mõlemas osas Ungari, kes on lisaks Euroopa Liidu ühishankele ka ise vaktsiine sisse ostnud, sh näiteks Venemaa Sputnik V-d, millele Euroopa Ravimiamet pole müügiluba andnud.

Tänahommikuse seisuga on Eestis vaktsineerimisi tehtud kokku 354 238 inimesele, kellest 215 837 on pooleli oleva vaktsineerimisega ning 138 401 on lõpetatud vaktsineerimisega. Ööpäeva jooksul manustati 13 154 doosi, kokku on manustatud 492 521 vaktsiinidoosi.