Eestisse saabus esimene täiselektriline Lexus – sõiduulatus kuni 300 km, hind alates 50 000

Autol on aktiivne helijuhtimine (ASC), mis jälgib ümbritsevaid looduse helisid ja annab seeläbi aimu sõidutingimustest. Lexus Linki äpi kaudu saavad juhid nutitelefoni abil kontrollida aku laetuse taset kui ka sõiduulatust. Eri funktsioonide abil on võimalik saada teavitus sõiduki aku täitumise kohta ning ajastada laadimine näiteks enne järgmist planeeritavat sõitu või siis ajaks, mil elektritarbimise hind on madalam. Äpi kaudu on ka võimalik seadistada eemalt auto kliimasüsteemi.