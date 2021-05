Valitsus lubab kõigile eestlastele ülikiiret internetti aastaks 2030

Arengukava näeb ette, et 40 000 aadressi saab valguskaablipõhise juurdepääsuvõrgu 2023. aasta lõpuks. Siiski jääb peale seda turutõrkepiirkondadesse ehk nn valgesse alasse veel vähemalt 60 000 aadressi. Just neile lubabki valitsus riigi investeeringute abil valguskaabli vedada.

Eesti häda on selles, et Euroopa Liidu rahade eest ehitati küll välja 7000 kilomeetrit interneti baasvõrku, kuid see teenis peamiselt vaid Rootsi-Soome mobiilioperaatorite Telia, Elisa ja Tele2 mobiilimastide ühendamise huve ehk maksis kinni nende investeerimisavajaduse. Püsiühenduste vedamine jäi tagaplaanile ning eriti teravalt on see tunda andnud koroonapandeemiast tingitud kaugtöö ja -õppe vajadusi arvestades.