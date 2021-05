Toyota toob Eestisse elektrilised kaubikud

Proace CITY mudelitele mahutavus on kuni 4,4 m3, kandevõime 800 kg ja veojõud on 750 kg.

Proace CITY Electric mudelitel on 100 kW esirattaid vedav elektrimootor. Jõuseadmel on liitiumioonaku ning integreeritud DC/DC laadija/muundur. Aku asub kaubaruumi põranda all, et mitte vähendada kaubaruumi.