Euroopa Ravimiamet alustab Hiina koroonavaktsiini kiirendatud hindamist

Inimravimite komitee otsustas protseduuriga alustada vaktsiini laboriandmete ja kliinilise uuringu andmete põhjal. Need viitavad, et vaktsiin algatab organismis koroonaviiruse vastaste antikehade ja immuunrakkude tootmise, mis võib kaitsta inimesi COVID-19 viiruse eest, teatas ravimiamet.

EMA hindab esitatud andmeid ja otsustab nende põhjal, kas vaktsiinist saadav kasu kaalub üles vaktsiiniga seotud võimalikud riskid. Kiirendatud korras hindamine kestab seni, kuni ettevõte on EMA-le ametlikuks müügiloataotluseks piisavalt andmeid esitanud.

COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated vaktsiin sisaldab inaktiveeritud ehk surmatud viirusosakesi, mis ei põhjusta haigestumist. Pärast vaktsineerimist algatavad inaktiveeritud viirusosakesed meie organismis immuunvastuse, mille käigus hakatakse viiruse vastu antikehi valmistama. Kui vaktsineeritud inimene hiljem SARS-CoV-2 viirusega kokku puutub, tunneb immuunsüsteem selle ära ning on võimeline meie organismi viiruse eest kaitsma.

EMA menetluses on veel kolme tootja vaktsiinikandidaadid:

1. CureVac AG välja töötatud vaktsiinikandidaat CvnCoV. CVnCoV sisaldab molekuli nimega informatsiooni-RNA (mRNA), mis sisaldab juhiseid ogavalgu valmistamiseks. mRNA on pakitud väikeste lipiididest koosnevate osakeste sisse (lipiidid on teatud tüüpi rasvamolekulid), sest sel viisil on mRNA liiga kiire lagundamine takistatud.